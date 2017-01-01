В Германии числятся пропавшими 25 тысяч единиц оружия

По сравнению с 2017 годом, количество пропавшего оружия выросло на 18%. Его значительная часть считается утерянным - 19 282 единицы, еще 5249 единиц оружия были украдены.

В Германии существенно выросло количество пропавшего оружия. На конец января 2018 года утерянными или украденными считались более 24 с половиной тысяч единиц оружия. Данные, предоставленные федеральным правительством в ответ на письменный запрос парламентской фракции "зеленых", были опубликованы в немецкой газетой Bild.

Число пропавших единиц оружия выросло на 18% по сравнению с 2017 годом. Согласно предоставленным данным, утерянными считаются 19 282 единицы, еще 5249 единиц оружия были украдены.

Ранее сообщалось, что за последние годы в бундесвере пропало больше оружия, чем было известно до сих пор.

Источник: Русская служба DW

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