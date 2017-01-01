Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Германии числятся пропавшими 25 тысяч единиц оружия

Комментариев: 0
По сравнению с 2017 годом, количество пропавшего оружия выросло на 18%. Его значительная часть считается утерянным - 19 282 единицы, еще 5249 единиц оружия были украдены.
В Германии числятся пропавшими 25 тысяч единиц оружия
dpa

В Германии существенно выросло количество пропавшего оружия. На конец января 2018 года утерянными или украденными считались более 24 с половиной тысяч единиц оружия. Данные, предоставленные федеральным правительством в ответ на письменный запрос парламентской фракции "зеленых", были опубликованы в немецкой газетой Bild.

Число пропавших единиц оружия выросло на 18% по сравнению с 2017 годом. Согласно предоставленным данным, утерянными считаются 19 282 единицы, еще 5249 единиц оружия были украдены.

Ранее сообщалось, что за последние годы в бундесвере пропало больше оружия, чем было известно до сих пор.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, оружие, торговля оружием, поставка оружия, Бундесвер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь