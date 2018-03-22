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В России заявили о нехватке навоза

Комментариев: 2
России приходится везти навоз из Польши и других стран для производства компоста. Он необходим для выращивания грибов. В стране не хватает более 300 тысяч тонн компоста.
Петр Чекмарев
Петр Чекмарев
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В России образовался дефицит навоза. Недостающие объемы приходится закупать за рубежом.

Об этом сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в ходе первой Всероссийской грибной конференции, сообщает Лента.ru.

По его словам, навоз нужен производителям грибов для производства компоста.

“Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести, везем из-за рубежа, это, конечно, глубоко неправильно“, – заявил Чекмарев и добавил, что в России даже гриб вырастить невозможно из-за отсутствия собственного компоста.

По словам чиновника, в России производится только 50 тысяч тонн компоста, а спрос – 360 тысяч тонн. На конференции ведомство представило документы о 14 проектах, которые этот дефицит должны покрыть.

“И тогда не надо будет везти навоз из Польши и других стран“, – резюмировал Чекмарев.

Отмечается, что в 2017 году в России вырастили 16,1 тысячи тонн грибов против 9,6 тысячи тонн в 2016 году. Мировой лидер в этой отрасли – Китай – в 2016 году вырастил почти 8 млн тонн грибов, заняв 72,3% всего рынка.

Напомним, в январе нынешнего года в России автор петуха из навоза создал новый шедевр. Житель Якутии Михаил Боппосов создал скульптурную композицию из собак.

 

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Теги: Россия, Польша, грибы, гриб, навоз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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soska_lera    22.03.2018, 16:33
Оценка:  +1
soska_lera
так не потрібно було памятники з гімна ліпити, дурні! Тепер купляйте.
Artur-Z    22.03.2018, 16:24
Оценка:  +5
Artur-Z
Естественно не хватает. Весь навоз ушел на навозные скульптуры))
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