Мэй призывает ЕС противодействовать российской угрозе

Великобритания призывает Европейский Союз объединиться, чтобы противостоять угрозе, исходящей со стороны России, которая "не уважает границ".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление в Солсбери было одним из проявлений российской агрессии против всей Европы. Об этом она сказала в четверг, 22 марта, перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Associated Press.

"Россия осуществила наглую и безрассудную атаку против Великобритании, пытаясь убить двух людей на улицах Солсбери. Я буду говорить об этом со своими коллегами, потому что очевидно, что российская угроза не уважает границы, а инцидент в Солсбери был одним из примеров российской агрессии против Европы и ее соседей - от Западных Балкан до Ближнего Востока", - сказала Мэй.

Комментируя возможные дальнейшие санкции против России, Мэй отметила, что сначала хочет проконсультироваться с лидерами ЕС, а потом уже принимать решение.

"Я собираюсь сегодня говорить о совместных возможностях и вызовах. Я благодарна за поддержку всем европейским союзникам", - добавила она.

Как сообщалось, британские власти попытаются убедить страны ЕС выслать российских дипломатов, как это ранее сделала Великобритания.

Ранее Тереза Мэй сообщила, что у России были намерение и мотив отравить Скрипаля.

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