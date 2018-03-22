Россия поменяет посла в Аргентине – СМИ

Нынешний посол России в Аргентине Виктор Коронелли может отправиться на работу в Мексику. Эти кадровые перестановки якобы не связаны с кокаиновым скандалом.

Новым послом России в Аргентине может стать заместитель руководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов. Об этом в четверг, 22 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в Госдуме.

"Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам", – сообщил источник в российском парламенте.

Он не стал уточнять детали состоявшегося обсуждения этой кандидатуры, сославшись на закрытость заседания. В том числе, собеседник не ответил на вопрос, шла ли речь о "кокаиновом скандале" при принятии этого кадрового решения.

"Но в целом мы можем сказать, что Россия совершенно не причастна к этому скандалу – ни российские дипломаты, ни нынешний посол", – отметил источник.

По его словам, инцидент сейчас тщательно расследуется российской следственной группой совместно с аргентинскими спецслужбами. "И результаты расследования, видимо, будут обнародованы по линии соответствующих спецслужб", – добавил он.

Что касается нынешнего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли, то он работает там с 2011 года, и, таким образом, подчеркнул собеседник агентства, "речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом – ред.)".

Кроме того, по данным этого же источника, думский комитет по международным делам поддержал кандидатуру нынешнего посла в Аргентине Коронелли на пост посла РФ в Мексике.

Напомним, в феврале сотрудники полиции Аргентины и России задержали пять человек, среди которых оказалось россияне – сотрудники посольства РФ в Аргентине. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина. Груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в РФ.

В МИД РФ заявили, что успех операции по изъятию партии кокаина был обеспечен действиями российского посла и дипломатического персонала.

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