Британский совет объявил о прекращении работы в РФ

Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, говорится в сообщении организации.

Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится в заявлении на сайте организации в четверг, 22 марта.

"Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание", - говорится в сообщении.

К слову, Британский совет представляет Великобританию по всему миру в области культуры и образования. В столице России организация работала с 1959 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия "очень вероятно" виновата в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре РФ объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

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