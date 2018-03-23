В Польше назвали новую сумму немецких репараций

В парламенте страны озвучили размер репарационных претензий к Германии в сумме 550 миллиардов долларов. Ранее речь шла о 850 миллиардах долларов.

Глава комиссии Сейма Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил во время выступления в парламенте, что Германия должна выплатить Польше свыше 543 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны. Об этом 22 марта сообщает Интерфакс со ссылкой на польское информационное агенство ПАП.

"В 1990 году эта сумма составляла 284 миллиарда долларов. Однако, если брать в расчет покупательную способность доллара в 2017 году, то мы ... получим 543 миллиарда", - отметил Мулярчик.

В Польше создали комитет по вопросу выплаты Германией репараций

Напомним, ранее Мулярчик называл другую сумму репараций - 850 миллиардов долларов. Тогда он заявил, что считает ее "большой, но справедливой компенсацией за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также из-за потери страной демографического потенциала во время Второй мировой войны".

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