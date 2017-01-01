В Пентагоне объяснили угрозу со стороны Китая и РФ

Главным вызовом американской безопасности является усиление долгосрочного соперничества с Москвой и Пекином, считают в Минобороны США.

Замминистра обороны США Джон Руд заявил на на слушаниях в Сенате 22 марта, что Россия и Китай представляют серьезную угрозу для безопасности страны и ее союзников, поскольку Москва и Пекин намерены изменить мировой порядок, сообщает РИА Новости.

"Россия и Китая намерены изменить мировой порядок и устоявшие территориальные границы, поэтому эти два государства представляют все более возрастающую угрозу безопасности США и их союзников", - подчеркнул Руд.

Он отметил, что Вашингтону и его партнерам необходимо повышать военные расходы, чтобы противостоять не только российской и китайской угрозам, но и "странам изгоям", таким как КНДР и Иран.

Представитель Пентагона также указал, американская армия остается самой сильной в мире, однако другие страны модернизируют и улучшают свои вооруженные силы.

В частности, он напомнил недавнее выступление президента России Владимира Путина о новых российских вооружениях.

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Ранее сообщалось, что противодействие России и Китаю легло в основу новой Национальной оборонной стратегии США, обнародованной в январе 2018 года.

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