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Во Вьетнаме при пожаре в ЖК погибли 13 человек

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Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жильцов, всего были спасены более сотни человек. Пострадали 14 человек, трагедия произошла в городе Хошимин.
В городе Хошимин произошел пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza
В городе Хошимин произошел пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza
T? Quang Huan

Во Вьетнаме, в городе Хошимин произошел пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza -погибли 13 человек, еще 14 ранены. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на пожарную службу города.

По данным очевидцев, жители спасались бегством, одна женщина разбилась, выпав из окна 19 этажа. Пожарные тушат возгорание, на месте происшествия работают по меньшей мере пять единиц техники. Полиция обходит этажи и квартиры и эвакуирует жильцов, всего были спасены более сотни человек.

По предварительным данным, возгорание возникло около полуночи в подвале жилого комплекса, где находится автопарковка. Как отмечают очевидцы, перед началом пожара был слышен громкий взрыв.

Ранее в Индии на химзаводе в районе Палгар штата Махараштра произошел пожар - погибли три человека, еще 13 пострадали. 

 

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Теги: фото, Вьетнам, пожар, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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