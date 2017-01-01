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Япония не признает российские выборы в Крыму

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Япония не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение на полуострове так называемых президентских выборов РФ.
Япония не признает российские выборы в аннексированном Крыму
Япония не признает российские выборы в аннексированном Крыму

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает российские выборы в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении посольства Японии в Украине в четверг, 22 марта.

"Япония не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменить статус-кво силовыми методами.

Напомним, ранее выборы президента РФ в Крыму не признали в Евросоюзе.

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Теги: Украина, Выборы, Крым, Япония, аннексия Крыма, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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