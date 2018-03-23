Ryanair в Украине: куда можно полететь за 10 евро

Президент Петр Порошенко ошеломил стоимостью билетов в начале работы лоукостера Ryanair в Украине.

Ryanair в Украине будет осуществлять первые полеты за 10 евро delo.ua

В пятницу, 23 марта, стало известно, что компания Ryanair официально будет работать в Украине. Об этом заявили на пресс-конференции в аэропорту Борисполь. Отмечается, что билеты уже поступили в продажу, сообщает ТСН.

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Президент Украины Петр Порошенко ошеломил информацией о том, сколько будут стоить первые рейсы лоукостера. В начале работы Ryanair в Украине стоимость билетов составит всего 10 евро на большинство рейсов.

“10 евро на большинство полетов с Ryanair. Средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Очень конкурентные цены. Миллион украинцев смогут воспользоваться этими услугами. Аэропорт Борисполь перевез за прошлый год 10,5 млн пассажиров. Аэропорт Львова перевез миллион пассажиров. Несколько лет назад мы об этом и мечтать не могли“, - сказал глава государства на брифинге.

Теперь полеты с Ryanair доступны и во Львове. Полететь на лоукосте можно будет из Львова и Киева.

Львовские рейсы Ryanair tsn.ua

Также сообщается, что лоукостер будет выполнять рейсы в Украину из шести стран Европы с конца октября 2018 года.

Маршруты лоукостера из Киева и Львова tsn.ua

Рейсы из Киева и Львова

Львов - Дюссельдорф (Веце).

Львов - Краков

Львов - Лондон (Станстед)

Львов - Мемминген

Львов - Варшава (Модлин)

Барселона - Киев-Борисполь - 4 рейса в неделю с 31 октября.

- 4 рейса в неделю с 31 октября. Братислава - Киев-Борисполь - три раза в неделю со 2 ноября.

- три раза в неделю со 2 ноября. Варшава-Модлин - Киев-Борисполь - полеты по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с 31 октября. Вылет из Варшавы в 06:50 и посадка в Киеве в 09:30. В обратном направлении вылет в 10:05 с посадкой в ​​Модлине в 10:45.

- полеты по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с 31 октября. Вылет из Варшавы в 06:50 и посадка в Киеве в 09:30. В обратном направлении вылет в 10:05 с посадкой в ​​Модлине в 10:45. Вильнюс - Киев-Борисполь - три раза в неделю со 2 ноября.

- три раза в неделю со 2 ноября. Вроцлав - Киев-Бориспол ь - по понедельникам, пятницам и воскресеньям с 2 ноября. Вылет из Вроцлава в 6:20, в 9:10 высадка пассажиров в Киеве. Обратный рейс начнется в 9:35, а в 10:25 самолет приземлится во Вроцлаве.

ь - по понедельникам, пятницам и воскресеньям с 2 ноября. Вылет из Вроцлава в 6:20, в 9:10 высадка пассажиров в Киеве. Обратный рейс начнется в 9:35, а в 10:25 самолет приземлится во Вроцлаве. Гданьск - Киев-Борисполь - по понедельникам и пятницам с 2 ноября. Вылет из Гданьска в 16:15 и приземления в 19:05 в Киеве. Из столицы Украины рейс будет выполняться в 19:40, а прибывать в Гданьск самолет будет в 20:30.

- по понедельникам и пятницам с 2 ноября. Вылет из Гданьска в 16:15 и приземления в 19:05 в Киеве. Из столицы Украины рейс будет выполняться в 19:40, а прибывать в Гданьск самолет будет в 20:30. Читай также: Официально: авиакомпания Ryanair заходит в Украину Краков - Киев-Борисполь - по понедельникам, пятницам и средам с 31 октября. В среду вылет из Кракова в 8:50 и посадка в 11:30, обратный маршрут - 12: 05-12: 50 По пятницам из Кракова рейс начнется в 16:20, а приземление в Киеве в 19:00.

На обратном пути пассажиры отправляются в 19:35 и в 20:20 будут в Кракове. Каждый понедельник запланированное время рейса - 16: 35-19: 15 из Кракова в Киев и С 19:50 до 20:35 назад.

- по понедельникам, пятницам и средам с 31 октября. В среду вылет из Кракова в 8:50 и посадка в 11:30, обратный маршрут - 12: 05-12: 50 По пятницам из Кракова рейс начнется в 16:20, а приземление в Киеве в 19:00. На обратном пути пассажиры отправляются в 19:35 и в 20:20 будут в Кракове. Каждый понедельник запланированное время рейса - 16: 35-19: 15 из Кракова в Киев и С 19:50 до 20:35 назад. Лондон-Станстед - Киев-Борисполь - 5 раз в неделю с 31 октября.

- 5 раз в неделю с 31 октября. Познань - Киев-Борисполь - по вторникам и субботам с 30 октября. В 16:35 самолет покинет Познань, а в 19:45 он будет в Киеве. Из Киева вылет в 20:10, приземление в Познани в 21:10.

- по вторникам и субботам с 30 октября. В 16:35 самолет покинет Познань, а в 19:45 он будет в Киеве. Из Киева вылет в 20:10, приземление в Познани в 21:10. Стокгольм-Скавста - Киев-Борисполь - 3 рейса в неделю с 31 октября.

Порошенко о Ryanair в Украине 0:00 / 12:00

Напомним, приход Ryanair в Украину подтвердили в компании еще 15 февраля. Премьер-министр Владимир Гройман заявил об успешном завершении переговоров.