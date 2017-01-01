Экс-президент США готов помочь Трампу в переговорах с КНДР

Экс-лидер США Джеймс Эрл Картер заявил, что проговорил с северокорейским руководством около 20 часов за свою политическую карьеру.

Бывший президент США Джеймс Эрл (Джимми) Картер заявил, что хотел бы помочь нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу в переговорах с КНДР.

В интервью телеканалу CBS Картер отметил, что проговорил с северокорейским руководством около 20 часов за свою политическую карьеру.

"Я понимаю, что они хотят и в чем нуждаются. Даже на этой неделе ко мне приезжал представитель Белого дома, который передал мне последние данные об отношениях с КНДР", – подчеркнул он.

Политик также сказал, что, хотя Трампа часто критикуют за эксцентричное поведение, на известие из Северной Кореи о желании переговоров с США президент "отреагировал вполне неплохо".



Трамп уверен в большом успехе переговоров с КНДР

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

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