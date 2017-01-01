Самолет США провел разведку над Донбассом
По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу, 24 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз приближался к российским границам, передает Интерфакс.
Во время полета разведчик пролетал на расстоянии приблизительно 40-60 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
Агенство подчеркивает, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.
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