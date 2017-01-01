Самолет США провел разведку над Донбассом

Американский беспилотник совершил многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе, а также собирал данные о приграничных областях РФ.

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу, 24 марта, осуществил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого несколько раз приближался к российским границам, передает Интерфакс.

Отмечается, что дальний американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. Он в течение более десяти часов курсировал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

Во время полета разведчик пролетал на расстоянии приблизительно 40-60 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Агенство подчеркивает, что с учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Напомним, с начала 2018 года беспилотники США регулярно используются для ведения разведки вблизи территорий ДНР и ЛНР, а также у российских границ в регионе Балтики и побережья Крыма и Краснодарского края. По информации Интерфакса, в марте состоялось не менее 18 аналогичных полетов, из них десять у линии разграничения на Донбассе, шесть у российского побережья на Черном море и два у границ России в регионе Балтики. Ранее сообщалось, что 22 марта беспилотник ВВС США совершил разведывательный полет вблизи Крыма и на Донбассе.

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