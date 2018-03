Между Австралией и Британией открыто прямое пассажирское авиасообщение

Первый прямой пассажирский авиаперелет между Австралией и Великобританией состоялся в воскресенье, 25 марта. Самолет австралийской авиакомпании Qantas приземлился в Хитроу спустя 17 часов 6 минут после вылета из Перта.

Таким образом, путешествие из Австралии в Великобританию сократилось на 3-5 часов, поскольку отпала необходимость пересадок, подчеркивает в своем заявлении австралийский министр торговли, туризма и инвестиций Стивен Чобо. По его словам, Великобритания является четвертым по величине туристическим рынком для Австралии.

В числе первых пассажиров Boeing 787 находился исполнительный директор Qantas Алан Джойс, назвавший открытие прямого авиасообщения "историческим полетом". Новый маршрут занимает третье место в мире по продолжительности перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Australia is now just a hop away as the first ever regular direct flight from Europe launches today from Heathrow! The @Qantas Heathrow to Perth flight will operate daily, with a state of the art B787-9 Dreamliner. Find out more: https://t.co/zEaeEYbLC4 pic.twitter.com/860jYqLrGv