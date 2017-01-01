Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Между Австралией и Британией открыто прямое пассажирское авиасообщение

Комментариев: 0
Рейс австралийской авиакомпании Qantas из Перта в Лондон занимает 17 часов. Прямой маршрут вошел в тройку наиболее продолжительных действующих авиаперелетов.

Первый прямой пассажирский авиаперелет между Австралией и Великобританией состоялся в воскресенье, 25 марта. Самолет австралийской авиакомпании Qantas приземлился в Хитроу спустя 17 часов 6 минут после вылета из Перта.

Таким образом, путешествие из Австралии в Великобританию сократилось на 3-5 часов, поскольку отпала необходимость пересадок, подчеркивает в своем заявлении австралийский министр торговли, туризма и инвестиций Стивен Чобо. По его словам, Великобритания является четвертым по величине туристическим рынком для Австралии.

В числе первых пассажиров Boeing 787 находился исполнительный директор Qantas Алан Джойс, назвавший открытие прямого авиасообщения "историческим полетом". Новый маршрут занимает третье место в мире по продолжительности перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в Boeing назвали самые опасные моменты авиаполетов.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Австралия, Британия, авиация, авиаперелет, Великобритания, авиаперевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь