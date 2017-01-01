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В Каталонии протестуют против задержание Пучдемона

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Демонстранты прошли от представительства Еврокомиссии в консульство Германии в Барселоне. Многие из них несли флаги Каталонии и призвали освободить Пучдемона.
В Каталонии проходят многотысячные демонстрации против ареста Пучдемона
В Каталонии проходят многотысячные демонстрации против ареста Пучдемона

В Каталонии начались массовые акции протеста против задержания бывшего регионального премьера Карлеса Пучдемона в Германии. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны с каталонскими флагами. Организаторы акции запланировали шествие к консульству Германии.

Кроме того, в Жироне демонстранты собрались под представительством правительства Испании и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.

Также в Каталонии были назначены перекрытия трасс и мобилизация сторонников отделения от Испании.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемонаи шести других каталонских политиков. В Финляндии бывший глава правительства Каталонии присутствовал на встречах в парламенте страны и выступил в Хельсинкском университете.

 

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Теги: Каталония, акции протеста, референдум о независимости Каталонии, референдум в Каталонии, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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