СМИ: Скрипали в день отравления отключали GPS
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления на четыре часа отключали GPS. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.
Собеседник газеты считает, что Скрипаль хотел избежать отслеживания своих перемещений для некой "тайной встречи".
Издание отмечает, что полиция исследует данные обо всех телефонах, которые были вблизи места, где обнаружили Скрипаля и его дочь.
Спикер Скотланд-Ярда 25 марта отказался обсуждать информацию об исследовании мобильных телефонов в Солсбери, пишет The Times.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которым представила первые результаты расследования отравления Скрипаля.
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