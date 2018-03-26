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СМИ: Скрипали в день отравления отключали GPS

Комментариев: 1
Полиция исследует данные обо всех телефонах, которые были вблизи места, где обнаружили российского бывшего шпиона Скрипаля и его дочь.
Полицейские в защитных костюмах собирают образцы возле места, где был отравлен Скрипаль
Полицейские в защитных костюмах собирают образцы возле места, где был отравлен Скрипаль
Getty Images

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления на четыре часа отключали GPS. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.

Собеседник газеты считает, что Скрипаль хотел избежать отслеживания своих перемещений для некой "тайной встречи".

Издание отмечает, что полиция исследует данные обо всех телефонах, которые были вблизи места, где обнаружили Скрипаля и его дочь.

Спикер Скотланд-Ярда 25 марта отказался обсуждать информацию об исследовании мобильных телефонов в Солсбери, пишет The Times.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которым представила первые результаты расследования отравления Скрипаля. 

 

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Теги: GPS, отравление, Великобритания, российские шпионы, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Olshankin    26.03.2018, 13:57
Оценка:  -1
Olshankin
Держат мир в напряжении британцы, опираясь на собственную ложь. Вспоминается Вьетнам с Тонкинским заливом, Ирак с пробиркой с порошком из супермаркета и прочие. Моральных барьеров у них нет.
Парашка при желании могла использовать собачий поводок, а не яд, по которому она сразу себя выдает.
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