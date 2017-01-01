В Киеве принесли цветы под посольство РФ

В столице Украины появились цветы и мягкие игрушки под посольством РФ. В некоторые букеты вложены записки со словами соболезнования родным и близким жертв кемеровской трагедии.

В Киеве принесли цветы и мягкие игрушки к посольству РФ Facebook

В столице Украины люди несут цветы и мягкие игрушки посольство Российской Федерации. в Украине. В некоторые букеты вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в кемеровском торгово-развлекательном центре Зимняя вишня.

По последним официальным данным, при пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека. Из-под завалов спасатели извлекли тела 58 погибших, шестерых ищут. При этом в соцсетях россияне подвергают сомнению правдивость официальной информации, заявляя о сотнях погибших.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур - 26, 27 и 28 марта.

По уголовному делу, возбужденному по факту пожара, задержаны и допрошены директор торгового центра, иарендатор помещения, в которо предположительно, находился очаг возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

Кроме того, задержан ответственный за систему пожарной безопасности и сигнализацию в торговом центре. Выяснилось, что у него нет профильного образования - он повар и никогда не работал с подобного рода техникой.

Также решается вопрос о задержании охранника торгового центра, намерено отключившего систему оповещения о пожаре.

"Решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого - сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях, - сказано в сообщении СК РФ.

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