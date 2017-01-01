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Пучдемон останется в Германии под арестом

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Вопросом об экстрадиции Пучдемона в Испанию будет заниматься Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, но вряд ли решат до 1 апреля.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон
Getty Images

Бывший глава Каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон останется под арестом в Германии, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании.

Соответствующий вердикт вынес в понедельник, 26 марта, местный суд Ноймюнстера (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн).

Судья принял во внимание высокую вероятность того, что в случае освобождения обвиняемый может скрыться от следствия. В ходе заседания также была проведена формальная процедура идентификации личности арестованного.

Теперь вопросом об экстрадиции будет заниматься Высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Ему предстоит изучить запрос Мадрида и установить, нет ли правовых препятствий для его исполнения.

Как указали в Генеральной прокуратуре ФРГ, соответствующее решение точно "не будет принято до Пасхи", в этом году отмечаемой католиками и протестантами 1 апреля.

Напомним, 25 марта Пучдемон был задержан на автобане дорожной полицией Германии после пересечения границы с Данией. В настоящее время лидер каталонских сепаратистов находится в полицейском участке.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Судебные органы Испании возбудили дела против ряда каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. 

Источник: Русская служба DW

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Теги: Испания, Германия, арест, Каталония, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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