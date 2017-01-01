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В университете Стамбула будут изучать украинский язык

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Специальность Украинский язык и литература уже открыта на факультете литературы. Сейчас на бюджете по специальности уже учатся 18 турецких студентов.
Министр образования Лилия Гриневич во время открытия отделения украинского языка и литературы в Стамбульском университете
Министр образования Лилия Гриневич во время открытия отделения украинского языка и литературы в Стамбульском университете
Минобразования Украины

В Стамбульском университете состоялось открытие отделения украинского языка и литературы. Об этом сообщает пресс-служюа министерства образования и науки Украины вво вторник, 27 марта.

"В Стамбульском университете открыта специальность Украинский язык и литература. Впервые студенты Турции получили возможность в рамках высшего образования не просто изучать украинский язык, но и глубже окунуться в нашу культуру, лучше понять особенности украинского народа", – говорится в сообщении.

Специальность открыта на факультете литературы, кафедре славянских языков и литератур. Сейчас на бюджете по специальности уже учатся 18 студентов.

На специальности изучают прикладное украинская языкознание, фонетику, морфологию, синтаксис украинского языка, устную и письменную литературную речь, чтение и толкование текстов, деловую переписку, перевод художественных произведений и даже синхронный перевод.

Также предусмотрено, что турецкие студенты будут изучать украинскую историю, культуру, литературу, лингвокультурологию.

Открытие отделения украинского языка и литературы в университете Стамбула. Фото: Минобразования Украины
 

Кроме того отмечается, что сейчас в высших учебных заведениях Украины учится 1823 гражданина Турции, а в турецких университетах получают образование по полному циклу 464 украинца.

Ранее сталоизвестно, что глава МИД Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей.

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Теги: Украина, литература, Турция, студенты, украинцы, университет, украинский язык, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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