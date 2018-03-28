Эксперт раскрыл причину гибели Гагарина

Роковой для первого советского космонавта в день его гибели стала ошибочная команда диспетчеров с земли, считает доктор технических наук Арсений Миронов.

Эксперт разъяснил наиболее вероятную причину гибели первого космонавта планеты – Юрия Гагарина. Об этом во вторник, 27 марта, сообщило издание ТАСС.

Причину катастрофы назвал летчик, доктор технических наук, возглавлявший в 1980-х годах Летно-исследовательский институт им. Громова Арсений Миронов.

Миронов считает, что Гагарин и его инструктор погибли в результате ошибочной команды с Земли.

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“На запрос Гагарина в 10:29:57 -“Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов“ - руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил -“Разрешаю“, - по-видимому, не наблюдая опасного сближением меток целей самолетов Серегина - Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду “Разрешаю“ всего двумя словами -“Без снижения“. Но слов “Без снижения“ не было произнесено. В итоге - катастрофа“, - говорит Миронов.

Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 года, выполняя тренировочный полет на учебном истребителе МиГ-15УТИ вместе с инструктором Владимиром Серегиным, близ деревни Новоселово во Владимирской области.

Считается, что летчики выполнили резкий маневр, который заставил самолет попасть в закритический режим полета. Но до сих пор не удавалось установить, что именно побудило летчиков совершить такой маневр.

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Также Миронов считает, что ситуацию с Гагариным намеренно исказили во время расследования и дезинформировали общество. Как пример он привел один из эпизодов в летной подкомиссии. Тогда на заседании летчика Андреева спросили, в условиях какой облачности совершался полет на высоте 3000 м. Андреев ответил, что летал вне облачности. На самом деле, в этот день на большой площади района полетов была сплошная слоистая облачность, с нижней кромкой 600 м, верхней 5000 м, и уличенный во лжи Андреев сказал: “Ну, может быть, я напутал“.

У эксперта возник закономерный вопрос: кому было выгодно искажение фактов. Миронов считает, что точно не самому Андрееву, летчик лишь выполнял свое задание и к нему претензий быть не может.

Напомним, портрет Юрия Гагарина на фасаде дома в Харькове стал самым большим граффити в Украине.