В США арестовали подростка из-за угрозы теракта в школе

Подросток прибыл в американский штат Пенсильвания по программе студенческого обмена. Во время обыска в его доме нашли военный бронежилет и боеприпасы.

В американском штате Пенсильвания полиция арестовала ученика за то, что он угрожал стрельбой в школе. Об этом в среду, 28 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на ABC New.

Отмечается, что подросток прибыл в США по программе студенческого обмена.

По данным полиции, он угрожал устроить стрельбу в школе. Кроме этого, в его доме нашли военный бронежилет и боеприпасы.

Подростку предъявлены обвинения в террористических угрозах.

Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.

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