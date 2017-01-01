В США арестовали подростка из-за угрозы теракта в школе
Подросток прибыл в американский штат Пенсильвания по программе студенческого обмена. Во время обыска в его доме нашли военный бронежилет и боеприпасы.
В американском штате Пенсильвания полиция арестовала ученика за то, что он угрожал стрельбой в школе. Об этом в среду, 28 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на ABC New.
Отмечается, что подросток прибыл в США по программе студенческого обмена.
По данным полиции, он угрожал устроить стрельбу в школе. Кроме этого, в его доме нашли военный бронежилет и боеприпасы.
Подростку предъявлены обвинения в террористических угрозах.
Напомним, 14 февраля в американском штате Флорида бывший ученик открыл в школе стрельбу, в ходе которой погибли 17 человек.
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