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Британия намерена изменить антитеррористическое законодательство

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Новое законодательство, которое готовят у Терезы Мэй, как ожидается, будет больше соответствовать реалиям современности. В частности, может измениться концепция сдерживания.
В Великобритании готовят новые антитеррористические законы
В Великобритании готовят новые антитеррористические законы
АР

В течение ближайших недель или месяцев правительство Терезы Мэй представит парламенту новое антитеррористическое законодательство. Об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, сообщает УНН.

"Вы увидите его очень скоро, мы собрали достаточно мощный пакет", - сказал Уоллес, добавив, что новое законодательство будет представлено "в ближайшие несколько недель или месяцев".

Ожидается, что изменения осовременят законодательство и помогут ему лучше отвечать на вызовы современности.

О такой необходимости говорил постоянный секретарь министерства обороны Соединённого Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер 27 марта в интервью небольшой группе журналистов. В частности, отмечалось, что Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести ее в соответствие с реалиями сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России"

Напомним, в Британии определили место, где отравили Скрипаля.

 

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Теги: Терроризм, законодательство, Великобритания, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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