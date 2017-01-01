В Карабахе погибли три иностранных сапера – СМИ

На мине подорвался автомобиль международной организации The HALO Trust, в котором находились пять человек. Их личности и гражданство уточняются.

Саперы The HALO Trust работают в разных странах мира

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике подорвался на мине автомобиль международной организации The HALO Trust. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в четверг, 29 марта.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром.

"Погибли три человека, двое ранены. Их личности и гражданство уточняются", – сказал собеседник.

Согласно информации из открытых источников, The HALO Trust – зарегистрированная в Великобритании и в США благотворительная некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Накануне сообщалось, что на Донбассе подорвался сапер ГСЧС. Инцидент произошел недалеко от Донецкой фильтровальной станции, когда мужчина обследовал территорию на наличие взрывоопасных предметов.

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