В Карабахе погибли три иностранных сапера – СМИ
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике подорвался на мине автомобиль международной организации The HALO Trust. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в четверг, 29 марта.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром.
"Погибли три человека, двое ранены. Их личности и гражданство уточняются", – сказал собеседник.
Согласно информации из открытых источников, The HALO Trust – зарегистрированная в Великобритании и в США благотворительная некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Накануне сообщалось, что на Донбассе подорвался сапер ГСЧС. Инцидент произошел недалеко от Донецкой фильтровальной станции, когда мужчина обследовал территорию на наличие взрывоопасных предметов.
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