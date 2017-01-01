Google Maps начали поддерживать украинский язык

Картографический сервис Google Maps с 27 марта начал поддерживать 29 новых языков, среди которых украинский. Добавленными языками пользуются 1,25 млрд людей во всем мире.

Компания Google обновила свой картографический сервис Maps, добавив в него поддержку 39 языков, среди которых есть украинский. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"14 лет назад Google Maps были другими с виду и только на английском. Теперь более миллиарда людей используют карты Google, следовательно, мы сделали их более полезными", - отметил программный менеджер Google Атсуко Ямагами.

Языками, которые теперь дополнительно поддерживает Google Maps, пользуются 1,25 миллиарда людей во всем мире.

Новые локализации Maps появятся на всех платформах: iOS, Android, Mac и Windows. Изменить язык можно в настройках приложений или веб-версии. Стоит отметить, что при этом изменяется локализация самого аккаунта.

Google Maps и раньше поддерживали украинскую, однако обновление обещает полноценную локализацию сервиса.

Напомним, Европейский союз обеспокоен монопольным положением компании Google на рынке и не исключает, что ее могут разделить на более мелкие фирмы.

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