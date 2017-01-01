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Google Maps начали поддерживать украинский язык

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Картографический сервис Google Maps с 27 марта начал поддерживать 29 новых языков, среди которых украинский. Добавленными языками пользуются 1,25 млрд людей во всем мире.
Сервис стал украиноязычным
Сервис стал украиноязычным
gettyimages.co.uk

Компания Google обновила свой картографический сервис Maps, добавив в него поддержку 39 языков, среди которых есть украинский. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"14 лет назад Google Maps были другими с виду и только на английском. Теперь более миллиарда людей используют карты Google, следовательно, мы сделали их более полезными", - отметил программный менеджер Google Атсуко Ямагами.

Языками, которые теперь дополнительно поддерживает Google Maps, пользуются 1,25 миллиарда людей во всем мире.

Новые локализации Maps появятся на всех платформах: iOS, Android, Mac и Windows. Изменить язык можно в настройках приложений или веб-версии. Стоит отметить, что при этом изменяется локализация самого аккаунта.

Google Maps и раньше поддерживали украинскую, однако обновление обещает полноценную локализацию сервиса.

Напомним, Европейский союз обеспокоен монопольным положением компании Google на рынке и не исключает, что ее могут разделить на более мелкие фирмы. 

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Теги: Google, украинский язык, Google Maps
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Источник: korrespondent.net

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