Google Maps начали поддерживать украинский язык
Компания Google обновила свой картографический сервис Maps, добавив в него поддержку 39 языков, среди которых есть украинский. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
"14 лет назад Google Maps были другими с виду и только на английском. Теперь более миллиарда людей используют карты Google, следовательно, мы сделали их более полезными", - отметил программный менеджер Google Атсуко Ямагами.
Языками, которые теперь дополнительно поддерживает Google Maps, пользуются 1,25 миллиарда людей во всем мире.
Новые локализации Maps появятся на всех платформах: iOS, Android, Mac и Windows. Изменить язык можно в настройках приложений или веб-версии. Стоит отметить, что при этом изменяется локализация самого аккаунта.
Google Maps и раньше поддерживали украинскую, однако обновление обещает полноценную локализацию сервиса.
Напомним, Европейский союз обеспокоен монопольным положением компании Google на рынке и не исключает, что ее могут разделить на более мелкие фирмы.
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