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В Британии расследуют сделки россиян с недвижимостью

Комментариев: 1
Активность российских граждан на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали "Лондонградом".
В Британии активно проверяют обеспеченных россиян
В Британии активно проверяют обеспеченных россиян
Getty Images

Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, связанных в том числе и с Россией. Об этом сообщает Reuters в четверг, 29 марта.

Особое внимание британские законодатели планируют уделить отмыванию денег и покупке объектов недвижимости.

"Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, эффективность мер, которые мы используем для защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений, еще никогда не требовала столько внимания", – сказала глава комитета Ники Морган.

В ходе обсуждения члены комитета опирались на данные Transparency International, согласно которым имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов (6,2 млрд долларов) в Великобритании было куплено на средства "подозрительного происхождения". При этом богатые россияне купили британскую недвижимость на 880 млн фунтов (1,2 млрд долларов).

Отмечается, что активность граждан России на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали "Лондонградом" (Londongrad).

Ранее стало известно, что Великобритания проверит 706 виз богатых россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

Также американский посол в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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Теги: Россия, Недвижимость, Отмывание денег, Британия, россияне, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NotAngels    29.03.2018, 13:22
Оценка:  0
NotAngels
Отлично!
Проверяйте российский олигархат, арестуйте счета, отберите недвижимость.
Путину - это на руку. Нечего деньги вкладывать в Англию, надо вкладывать в свою страну.
Вот бы ещё проверили наш украинский олигархат. Вообще была бы песня!
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