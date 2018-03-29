В Британии расследуют сделки россиян с недвижимостью

Активность российских граждан на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали "Лондонградом".

Финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, связанных в том числе и с Россией. Об этом сообщает Reuters в четверг, 29 марта.

Особое внимание британские законодатели планируют уделить отмыванию денег и покупке объектов недвижимости.

"Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, эффективность мер, которые мы используем для защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений, еще никогда не требовала столько внимания", – сказала глава комитета Ники Морган.

В ходе обсуждения члены комитета опирались на данные Transparency International, согласно которым имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов (6,2 млрд долларов) в Великобритании было куплено на средства "подозрительного происхождения". При этом богатые россияне купили британскую недвижимость на 880 млн фунтов (1,2 млрд долларов).

Отмечается, что активность граждан России на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали "Лондонградом" (Londongrad).

Ранее стало известно, что Великобритания проверит 706 виз богатых россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

Также американский посол в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

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