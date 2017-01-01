Эстония запретила въезд фигурантам "списка Магнитского"

Уже шесть стран приняли решения, в том числе установили запреты на въезд, людям, которые подозреваются в нарушениях прав человека.

В четверг, 29 марта, правительство Эстонии запретило въезд в страну 49 лицам, которых подозревают в причастности к грубым нарушениям прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского, сообщает пресс-служба Кабмина Эстонии.

Отмечается, что инициатором такого решения стал глава Министерства иностранных дел республики.

"Правительство Эстонии по предложению главы МИД Свена Миксера приняло решение о запрете на въезд в республику 49 лицам, связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского, на основании закона о международных санкциях", - говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что такие международные организации, как Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент призвали государства применить санкции в связи со случаем с Сергеем Магнитским и аналогичными случаями с другими лицами.

В отношении нарушения прав человека уже предприняли внутригосударственные меры, в том числе установили запреты на въезд США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное санкционированное хищение, проведенное российскими чиновниками. Российские правоохранительные органы обвиняли Магнитского в налоговых махинациях, он скончался в СИЗО Матросская тишина в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.