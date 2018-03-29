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Мошенники заработали почти $30000 на сбое Telegram

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После сбоя мошенники создали фейковый аккаунт основателя Telegram Павла Дурова и предложили компенсацию за неудобства. Для этого попросили перечислить сумму, чтобы получить ее обратно удвоенной.
На сбое некоторые смогли заработать
На сбое некоторые смогли заработать
gettyimages.co.uk

Сбой мессенджер Telegram, который произошел сегодня, стал не только поводом для недовольства юзеров, но и удачной возможностью для мошенников, которым удалось заработать более 67 монет Ethereum или $27 800 в денежном эквиваленте, пишет AIN.ua.

Как отмечается, спамеры использовали одну из популярных техник социальной инженерии. Наследуя знаменитых "нигерийских принцев", которые обещают миллиарды в обмен на финансовую помощь, они создали поддельный аккаунт и анонсировали "раздачу" криптовалют.

В случае с Дуровым профиль @durovslav преподнес это в виде извинений за продолжительный сбой. Твит с текстом: "Чтобы расширить свои извинения, я провожу раздачу Ethereum. Детали по ссылке" был опубликован в ответ официальному заявлению Дурова о причинах сбоя и собрал более 186 лайков.

Также под ним появились сообщения от ботов, заявляющие об успешности транзакций и получении монет в двукратном объеме.

Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Ее условия максимально просты: известная личность якобы обещает отправить вдвое больше криптовалюты в ответ на транзакцию на определенный кошелек. Обычно под это создается фейковая страница, имитирующая обратные выплаты. Однако в действительности мошенники просто присваивают себе вырученные монеты. Данные о реальном состоянии указаного ETH-кошелька можно увидеть на сайте etherscan. Всего он получили более 60 переводов, крупнейший из них составил 10 монет эфириума.

Напомним, у большинства пользователей в четверг, 29 марта, перестал работать мессенджер Telegram.

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Теги: мошенничество, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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