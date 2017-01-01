Мощное землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 располагался в 156 км от города Кокопо на острове Новая Британия. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Зпицентр подземных толчков располагался в 156 километрах юго-западнее города Кокопо на острове Новая Британия, очаг залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.



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Напомним, с начала года в Папуа-Новой Гвинее произошла серия мощных подземных толчков. В последнем из них, которое произошло 8 марта, погибло около ста человек.

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