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В Норвегии появится первый в мире отель на солнечных батареях

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Отель откроется в 2021 год. В планах также запуск экологичного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным норвежским городом Будё.
В Норвегии появится экологический отель
В Норвегии появится экологический отель
gettyimages.co.uk

На севере Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях. Об этом сообщили в Совете по туризму Норвегии VisitNorway, пишет Интерфакс-Украина.

"Отель Svart, на крыше которого будут размещены солнечные панели для выработки электроэнергии, строится у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом на севере страны. Здание будет иметь форму кольца и расположится над Холандс-фьордом на многочисленных сваях, уходящих в воду. Его дизайн навеян традиционными постройками Северной Норвегии - "сушилами", где рыбаки уже на протяжении нескольких десятилетий сушат треску, а также рыбацкими домиками "рорбю", стоящими на сваях на воде", - сказали в VisitNorway.

Открытие отеля намечено на 2021 год. В планах также запуск экологичного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным норвежским городом Будё.

Напомним, американская компания Tesla Inc. начала принимать предварительные заказы на солнечные панели в виде черепицы для крыш Solar Roof.

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Теги: Солнечная энергия, Норвегия, отель
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Источник: korrespondent.net

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