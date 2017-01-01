Глава Польши ветировал закон о снятии званий с военных-коммунистов

Дуда отклонил закон, дающий возможность лишения военного ранга лиц и солдат запаса, которые в 1943-1990 годах в органах госбезопасности своими действиями поддерживали коммунистический режим и предали госинтересы Польши.

Президент Польши Анджей Дуда применил вето к закону, который предусматривает возможность лишения военного ранга лиц и солдат запаса, которые в 1943-1990 годах в органах государственной безопасности своими действиями поддерживали коммунистический режим и предали государственные интересы Польши. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает Польское радио.

Отмечено, что закон должен был создать правовые основы для лишения офицерских и подофицерских званий, в частности, Войцеха Ярузельского и Чеслава Кищака, а также других лиц, которые были членами Военного совета национального спасения (WRON) или проходили службу в органах государственной безопасности, упомянутых в люстрационном законе.

По словам Дуды, в Польше нельзя вести правосудие благодаря введению несправедливых правовых решений. По его мнению, предложение, согласно которому все члены WRON не имеют возможности давать какие-либо разъяснения или обжаловать решение о лишении их звания, является чем-то, с чем нельзя согласиться.

Дуда подчеркнул, что не может быть так, чтобы в лучшей ситуации были "сталинские преступники в военной форме", дела которых, согласно этому закону, должны были рассматриваться министром с согласия президента, и которые, кроме того, имеют право обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что Украина передаст Польше тысячи документов по польской операции НКВД. Перед этим в Польше назвали новую сумму немецких репараций.

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