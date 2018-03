Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля

Посольство России в Великобритании заявило, что настаивает на доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая была отравлена вместе с отцом в английском городе Солсбери.

"Хорошие новости: как сообщалось, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года", – говорится в сообщении российского дипломатического ведомства в Twitter.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k