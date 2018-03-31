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Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля

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В российском дипломатическом ведомстве хотят увидеть пострадавшую в результате отравления Юлию Скрипаль, которая уже пришла в сознание.
Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль
twitter.com/RussianEmbassy

Посольство России в Великобритании заявило, что настаивает на доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая была отравлена вместе с отцом в английском городе Солсбери.

"Хорошие новости: как сообщалось, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года", – говорится в сообщении российского дипломатического ведомства в Twitter.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания и госпитализированы в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

На днях стало известно, что Юлия вышла из критического состояния, находится в сознании и разговаривает.

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Теги: Британия, посольство, отравление, Великобритания, дочь, посольство РФ, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nadya    31.03.2018, 00:28
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