Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля

В российском дипломатическом ведомстве хотят увидеть пострадавшую в результате отравления Юлию Скрипаль, которая уже пришла в сознание.

Посольство России в Великобритании заявило, что настаивает на доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая была отравлена вместе с отцом в английском городе Солсбери.

"Хорошие новости: как сообщалось, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года", – говорится в сообщении российского дипломатического ведомства в Twitter.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 марта 2018 г.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания и госпитализированы в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

На днях стало известно, что Юлия вышла из критического состояния, находится в сознании и разговаривает.

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