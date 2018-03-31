РФ: В Лондоне незаконно осмотрели лайнер Аэрофлота

Посольство России направило ноту протеста Британии в связи с инцидентом в Хитроу и потребовало объяснить досмотр российского самолета.

Британские полицейские провели осмотр самолета российского Аэрофлота в лондонском аэропорту Хитроу, не предъявив для этого оснований, заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что на самолет, который готовился принять пассажиров рейса Лондон - Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. По словам Захаровой, причины и цели досмотра они сообщить отказались и действовали в ультимативной манере, потребовав, чтобы экипаж, включая капитана, покинули самолет.

Командир предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, так как ему запрещено покидать судно. Британцы приступили к осмотру, не выпуская его из кабины.

После досмотра самолет вылетел из Лондона и уже прибыл в Москву.

Посольство РФ в Лондоне обвинило Великобританию в грубой провокации и направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра.



"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. <...> По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", - подчеркнул представитель посольства.

В российском диппредставительстве заявили, что "что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России".

Напомним, отношения Москвы и Лондона обострились после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Британия утверждает, что к инциденту причастно российское государство и в ответ на атаку выслала 23 дипломата РФ из страны.

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