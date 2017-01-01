Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу

Диппредставительство РФ прекратило свою деятельность по требованию властей США. В связи с закрытием учреждения, граждан попросили обращаться в российские консульства в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 по Киеву).

Таким образом, дипмиссия выполнила предписание властей США, завершив работу в последний рабочий день.

В ночь на 2 апреля будет прекращен доступ сотрудников в помещение, которое арендуется на 25-м этаже офисного здания в центре города. До этого времени сотрудникам предстоит собрать и вывезти все документы и вещи.

Как ранее сообщил журналистам генеральный консул в Сиэтле Валерий Тимашов, все будет перевезено в его резиденцию, откуда впоследствии распределено по другим дипмиссиям, так как резиденцию тоже предписано освободить до конца дня 24 апреля. Генконсульство России в Сиэтле в связи с закрытием попросило граждан, у которых может возникнуть необходимость в совершении консульских действий, таких как оформление паспортов, гражданства или нотариата, обращаться в консульства РФ в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. В диппредставительстве РФ работали семь человек, всего вместе с членами семей в Сиэтле находится 42 человека. До 2 апреля посольство России в США должно уведомить Госдепартамент о том, в какие точки будут направлены сотрудники закрытого учреждения. Напомним, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ на решение Вашингона, российские власти дали два дня на полное освобождение здания генконсульства США в Санкт-Петербурге.

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