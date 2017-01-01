Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу
Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 по Киеву).
Генконсульство России в Сиэтле в связи с закрытием попросило граждан, у которых может возникнуть необходимость в совершении консульских действий, таких как оформление паспортов, гражданства или нотариата, обращаться в консульства РФ в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.
В диппредставительстве РФ работали семь человек, всего вместе с членами семей в Сиэтле находится 42 человека. До 2 апреля посольство России в США должно уведомить Госдепартамент о том, в какие точки будут направлены сотрудники закрытого учреждения.
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