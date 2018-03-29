Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: Трамп выбрал не самый жесткий ответ России

Комментариев: 0
Команда американского лидера предлагала ему три варианта ответа РФ на отравление Сергея Скрипаля. Он предпочел "средний" по силе комплекс мер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

У США в запасе остался "жесткий" ответ на причастность России к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в английском Солсбери, пишет The Washington Post со ссылкой на два источника из американской разведки.

Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал "средний по жесткости", предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле.

"Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант", - заявил один из неназванных собеседников издания.

По информации издания, "легкий" вариант предусматривал высылку около 30 сотрудников дипведомств и сохранение консульства в Сиэтле.

Про содержание "самого жесткого" ответа источники умолчали. Однако один из них указал, что американской контрразведке известно о "более чем 40 российских шпионах" в США, которые при этом не были включены в списки.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с инцидентом вокруг отравления Скрипаля. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, США, Трамп, санкции, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь