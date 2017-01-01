В Сирии погибли военные США и Британии

Военнослужащие погибли в результате взрыва самодельной бомбы в городе Манбидж. Еще пять получили ранения. Солдаты принимали участие в операции против ИГИЛ.

Два солдата сил международной антитеррористической коалиции – американец и британец – погибли в Сирии в результате взрыва самодельной бомбы, еще пятеро военнослужащих были ранены. Об этом сообщили Минобороны США и Великобритании.

Нападение произошло в городе Манбидж в северной части Сирии вечером 29 марта – в тот день, когда президент США Дональд Трамп обещал, что уже очень скоро он выведет войска из Сирии.

В официальном сообщении антитеррористической коалиции не приводится данных о национальности жертв, однако представитель Пентагона на условиях анонимности заявил, что один из погибших – американец. В то же время представитель министерства обороны в Лондоне подтвердил, что второй жертвой стал британской солдат, служивший в рядах американского контингента.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение в Манбидже. В антитеррористической коалиции отказались сообщить подробности, сославшись на то, что расследование случившегося еще не завершено.

По данным правозащитной группировки Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), американец и британец погибли в результате подрыва автоколонны в центре Манбиджа. В результате нападения были также ранены четверо членов местного совета.

Отмечается, что сучетом нынешних жертв, с 2014 года в боях против ИГИЛ в Сирии и Иракепогибли 14 американских солдат.

Ранее собщалось, что США готовы снова ударить по силам Башара Асада в Сирии. Это произойдет, если подтвердится информация о применении химического оружия.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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