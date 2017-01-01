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ДТП с туристическим автобусом в Польше: 11 пострадавших

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Автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу. Всего в автобусе из Чехии путешествовали 30 человек.
ДТП с туристическим автобусом в Польше: 11 пострадавших
Onet Wroclaw

Туристический автобус с путешественниками, которые возвращались из Чехии, попал в ДТП на юге Польши. Как сообщает польское издание Onet Wroclaw, пострадали 11 человек, двух госпитализировали.

ДТП произошло на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в ров и перевернулся.

"В автобусе путешествовали 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП”, - сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.

Пассажиры автобуса возвращались из туристической поездки в Прагу. Сейчас их опрашивают представители полиции и прокуратуры.

Ранее на юге Германии в Баварии произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика – погиб один человек, еще 18 пострадали.

 

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Теги: Польша, ДТП, туристы, авария, турист, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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