Посол России заявил о сильнейшем крушении отношений с США

Отравление бывшего шпиона стало лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России, заявил российский дипломат.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений, сообщает РИА Новости.

"Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", - сказал Антонов.

События в британском Солсбери, по его мнению, стали лишь предлогом для готовившейся более трех недель провокации против России. Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов.

Россия в пятницу, 30 марта, объявила персонами нон грата дипломатов 23 стран мира в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

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