Илон Маск сообщил о "банкротстве" Tesla

Глава компании опубликовал серию сообщений, в которых пошутил о банкротстве Tesla в честь 1 апреля и даже опубликовал свое фото с куском картона и надписью "банкрот".

Глава Tesla Илон Маск заявил 1 апреля в Twitter, что компания "целиком и полностью" обанкротилась.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", — написал Маск.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Также он отметил, что есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, "собрала их все".

There are many chapters of bankruptcy and, as critics so rightly pointed out, Tesla has them *all*, including Chapter 14 and a half (the worst one). — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Позже глава компании опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью "банкрот".

"Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Teslaquilla" с высохшими слезами на щеках", - подписал фото Маск.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Капитализация Tesla упала почти на $15 миллиардов

Напомним, производитель электромобилей Tesla Inc завершил с рекордным убытком четвертый квартал и 2017 год в целом.

