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Высланные из Молдовы российские дипломаты покинули страну

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Сотрудники посольства России в Молдове, которым были предоставлены семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну. При этом неизвестно, когда именно это произошло, заявили в дипломатическом представительстве.
Молдову покинули высланные дипломаты РФ
Молдову покинули высланные дипломаты РФ
moldovenii.md

Трое высланных российских дипломатов по решению властей Молдовы покинули страну. Об этом со ссылкой на посольство России в Молдове сообщает в понедельник, 2 апреля, РИА Новости.

"Сотрудники посольства России в Молдове, которым были предоставлены семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну", - сообщил представитель посольства.

При этом в дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.

Ранее сообщалось, что 27 марта Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании, присоединившись, таким образом, к аналогичному шагу ряда государств Европы и мира.

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Теги: Россия, Дипломатия, Молдова, дипломат, посольство, дипломатические отношения
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Источник: korrespondent.net

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