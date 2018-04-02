Высланные из Молдовы российские дипломаты покинули страну

Сотрудники посольства России в Молдове, которым были предоставлены семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну. При этом неизвестно, когда именно это произошло, заявили в дипломатическом представительстве.

Трое высланных российских дипломатов по решению властей Молдовы покинули страну. Об этом со ссылкой на посольство России в Молдове сообщает в понедельник, 2 апреля, РИА Новости.

"Сотрудники посольства России в Молдове, которым были предоставлены семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну", - сообщил представитель посольства.

При этом в дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.

Ранее сообщалось, что 27 марта Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании, присоединившись, таким образом, к аналогичному шагу ряда государств Европы и мира.

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