В небе над Вашингтоном запустили тысячи воздушных змеев
На Национальной аллее в Вашингтоне прошел традиционный фестиваль воздушных змеев. Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 2 апреля.
Так, на аллее собрались не меньше десяти тысяч желающих запустить в небо воздушного змея.
В фестивале принимали участие люди разного возраста - как любители, так и профессионалы.
Также гости мероприятия имели возможность приобрести себе собственного "змея". В этом году они стоили по 15 долларов.
Деньги, вырученные от продажи, а это около 15 тысяч долларов, планируют потратить на обустройство Национальной аллеи.
К слову, фестиваль воздушных змеев в Вашингтоне стал символом начала весны.
Ранее в Пакистане устроили публичное сожжение более 8 тысяч воздушных змеев, конфискованных у населения полицией.
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