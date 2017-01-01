Израиль приостановил соглашение с ООН о высылке нелегалов

В Германии, Италии и в ООН отрицают наличие соглашения с Израилем о приеме африканских мигрантов. Дальнейшая судьба около 37 тысяч человек пока остается под вопросом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил соглашение с агентством ООН по делам беженцев о переселении африканских мигрантов в Европу и легализации части из них в Израиле.

Соглашение было достигнуто в понедельник, 2 апреля, но спустя несколько часов о приостановке его действия Нетаньяху объявил в своем Facebook.

По словам премьера, во вторник он встретится с представителями южных районов Тель-Авива, где проживает большое количество мигрантов и решит, что делать дальше.

По словам самого Биньямина Нетаньяху, соглашение с ООН предусматривает переселение около 16 тысяч африканцев в такие развитые страны как Канада, Германия и Италия. При этом власти Израиля обязуются легализовать у себя примерно такое же количество мигрантов, распределить их по стране и помочь с трудоустройством.

Ранее сообщалось, что Израиль собирается депортировать до 20 тысяч беженцев.

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