Израиль приостановил соглашение с ООН о высылке нелегалов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил соглашение с агентством ООН по делам беженцев о переселении африканских мигрантов в Европу и легализации части из них в Израиле.
Соглашение было достигнуто в понедельник, 2 апреля, но спустя несколько часов о приостановке его действия Нетаньяху объявил в своем Facebook.
По словам премьера, во вторник он встретится с представителями южных районов Тель-Авива, где проживает большое количество мигрантов и решит, что делать дальше.
По словам самого Биньямина Нетаньяху, соглашение с ООН предусматривает переселение около 16 тысяч африканцев в такие развитые страны как Канада, Германия и Италия. При этом власти Израиля обязуются легализовать у себя примерно такое же количество мигрантов, распределить их по стране и помочь с трудоустройством.
Ранее сообщалось, что Израиль собирается депортировать до 20 тысяч беженцев.
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