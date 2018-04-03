В Южной Корее суд над экс-президентом покажут в прямом эфире

Вердикт бывшему президенту Южной Корее, которую обвиняют в коррупции и взяточничестве, огласят на всю страну в прямом эфире местного телевидения.

Местное телевидение в Южной Корее будет транслировать судебное заседание, на котором будет вынесено решение по делу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую обвиняют в коррупции. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный суд страны изменил правила проведения трансляции из зала суда, постановив, что ее можно организовать, только если это представляется необходимым, и дело получило общественный резонанс.

Пак Кын Хе была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Южнокорейская прокуратура потребовала для нее 30 лет тюремного заключения. Решение по ее делу будет вынесено 6 апреля. Как отмечает агентство Ренхап, Пак Кын Хе вряд ли будет присутствовать на заседании.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта 2017 года конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая того же года, им стал Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что экс-президенту Южной Кореи грозит пожизненное заключение.

Коррупционный скандал в Южной Корее: экс-президенту предъявлены обвинения

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