В США школьников обязали носить прозрачные рюкзаки
Руководство школы в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях.
В городе Паркленд американского штата Флорида детей обязали носить в школу прозрачные рюкзаки. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 3 апреля.
Отмечается, что таким образом учителя смогут контролировать, что несет школьник с собой и не имеет ли оружия.
Рюкзаки раздадут детям бесплатно.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек.
Позже в США прошли массовые марши против оружия.
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