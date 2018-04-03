Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США школьников обязали носить прозрачные рюкзаки

Комментариев: 0
Руководство школы в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях.

В городе Паркленд американского штата Флорида детей обязали носить в школу прозрачные рюкзаки. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 3 апреля.

Отмечается, что таким образом учителя смогут контролировать, что несет школьник с собой и не имеет ли оружия.

Рюкзаки раздадут детям бесплатно.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек. 

Позже в США прошли массовые марши против оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, дети, видео, оружие, школа, стрельба, школьники, рюкзаки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь