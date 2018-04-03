В США школьников обязали носить прозрачные рюкзаки

Руководство школы в городе Паркленд штата Флорида придумало, как можно минимизировать случаи подростковой стрельбы в учебных заведениях.

В городе Паркленд американского штата Флорида детей обязали носить в школу прозрачные рюкзаки. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 3 апреля.

Отмечается, что таким образом учителя смогут контролировать, что несет школьник с собой и не имеет ли оружия.

Рюкзаки раздадут детям бесплатно.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, погибли 17 человек.

Позже в США прошли массовые марши против оружия.

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