В Эстонии вступил в силу запрет на въезд для 49 россиян

Эстонские власти считают этих лиц причастными к нарушениям прав человека. Данное решение было принято на фоне скандала об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

В Эстонии во вторник, 3 апреля, вступило в силу постановление правительства о запрете на въезд в страну для 49 россиян, входящих в так называемый "список Магнитского".

Как отмечается в распоряжении, обнародованном накануне в официальном издании Riigi Teataja, запрет на въезд в страну, ее пересечение и обязанность покинуть Эстонию установлен для 49 человек, "поскольку есть данные или серьезные основания полагать, что они участвовали в нарушениях прав человека или содействовали нарушению прав человека".

Правительство в Таллине приняло данное решение 29 марта. Его выполнение возложено на министерство внутренних дел. Срок действия решения - до 1 апреля 2023 года, и оно может быть пересмотрено в установленном порядке.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, по инициативе которого был составлен список невъездных россиян, сообщил, что решение от 29 марта появилось в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Единство и решительность правительства в этом вопросе свидетельствует о нашем желании обратить внимание на учащающиеся нарушения Россией международного права. Мы не можем не реагировать на грубые нарушения прав человека", - подчеркнул Миксер.

В связи с "делом Скрипалей" правительство Эстонии также приняло решение о высылке военного атташе РФ Олега Афанасьева.

Источник: Русская служба DW

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