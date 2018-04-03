Германия экстрадирует Пучдемона в Испанию

В прокуратуре после тщательного изучения европейского ордера на арест, выданного судебными органами в Мадриде, сделали вывод, что экстрадиция Пучдемона оправдана.

Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн требует экстрадировать бывшего президента женералитата (регионального правительства) испанской Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сообщает издание La Vanguardia во вторник, 3 апреля.

В прокуратуре заявили, что запрос Испании об экстрадиции Пучдемона является оправданным, так как существует риск его побега из-под стражи. Ведомство запросило у Верховного земельного суда Шлезвига соответствующую санкцию.

В Испании Пучдемона обвиняют в организации мятежа, включавшего в себя проведение антиконституционного референдума об отделении Каталонии от Испании.

Суд подтвердил, что получил письмо от прокуратуры, при этом сроки принятия окончательного решения об экстрадиции пока не указываются.

Ранее суд в Германии продлил содержание под стражей Пучдемона, пока не будет принято решение по вопросу о его возможной выдаче Испании.

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