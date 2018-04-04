США могут заменить высланных дипломатов РФ новыми

Правительство РФ может получить аккредитацию на вакантные должности в своей дипломатической миссии. При этом запросы о новой дипломатической аккредитации будут рассматриваться в каждом конкретном случае, заявили в Госдепе США.

США могут заменить высланных в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери российских дипломатов новыми. Об этом со ссылкой на представителя Государственного департамента США сообщает CNN.

"Как всегда в случаях с аналогичными инцидентами, российское правительство может получить аккредитацию на вакантные должности в своей дипломатической миссии. Любые запросы о новой дипломатической аккредитации будут рассматриваться в каждом конкретном случае", - заявил представитель Госдепа.

По его словам, РФ не сообщала о намерении сократить общую численность персонала дипломатической миссии.

Напомним, ранее власти США объявили о высылке 60 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Британии и о закрытии консульства в Сиэтле. Россия в ответ выслала такое же число американских дипломатов и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.

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