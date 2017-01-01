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Пьяная россиянка в Дубае укусила полицейского и разбила головой стекло авто

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Полицейский попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та несколько раз ударила копа и укусила за лицо.
Инцидент произошел на улице Дубаи
Инцидент произошел на улице Дубаи
Getty Images

В ОАЭ 24-летняя пьяная туристка из России напала на женщину-полицейского и разбила стекло автомобиля правоохранителей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Gulf News.

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Полиция приехала на вызов о драке двух пьяных женщин у входа в один из отелей Дубая. Женщина-полицейская попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.

Отмечается, что девушка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Спустя некоторое время нарушительницу порядка удалось усадить в авто, но та стала пинать стекло и биться об него головой, пока не разбила его.

В ходе судебных слушаний против россиянки выдвинули обвинения в нападении на по полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила полицейскую машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя она не кусала.

Решение по делу будет озвучено 29 апреля.

Ранее россиянка устроила массовую драку на круизном лайнере в Австралии. А в Мексике российские туристки подрались из-за места возле иллюминатора.

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Теги: Россия, курьезы, ОАЭ, россияне, драка, туристка
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Источник: korrespondent.net

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