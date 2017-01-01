Пьяная россиянка в Дубае укусила полицейского и разбила головой стекло авто
В ОАЭ 24-летняя пьяная туристка из России напала на женщину-полицейского и разбила стекло автомобиля правоохранителей. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Gulf News.
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Полиция приехала на вызов о драке двух пьяных женщин у входа в один из отелей Дубая. Женщина-полицейская попыталась усмирить россиянку, надев на нее наручники, однако та начала сопротивляться.
Отмечается, что девушка несколько раз ударила полицейского и укусила ее за лицо. Спустя некоторое время нарушительницу порядка удалось усадить в авто, но та стала пинать стекло и биться об него головой, пока не разбила его.
В ходе судебных слушаний против россиянки выдвинули обвинения в нападении на по полицейского, повреждении полицейской машины и распитии спиртных напитков. Девушка созналась в том, что повредила полицейскую машину, однако, по ее словам, женщину-правоохранителя она не кусала.
Решение по делу будет озвучено 29 апреля.
Ранее россиянка устроила массовую драку на круизном лайнере в Австралии. А в Мексике российские туристки подрались из-за места возле иллюминатора.