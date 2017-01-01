Высланные из Польши дипломаты России покинули страну

Известно, что выдворенные дипломаты работали под дипломатическим прикрытием и получали информацию от ранее задержанного польской властью работника Минэнергетики, подозреваемого в шпионаже.

В Польше высланные сотрудники российского посольства в Варшаве покинули страну. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает RMF24.

По данным издания, неизвестно, какие должности занимали в польском посольстве выдворенные российские дипломаты.

При этом отмечается, что они работали под дипломатическим прикрытием и получали информацию от ранее задержанного польским агентством внутренней безопасности работника Министерства энергетики, подозреваемого в шпионаже.

Напомним, 26 марта Польша объявила о высылке четырех российских дипломатов в ответ на отравление российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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