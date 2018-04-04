Дело Скрипаля: Россия созвала Совбез ООН

Москва потребовала созвать открытое заседания Совета Безопасности ООН по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери.

Россия запросила проведение заседания Совета Бнезопасности ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. ОБ этом сказал постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости в среду, 4 апреля.

"Мы по указанию нашего правительства просим созвать открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", – обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

Как ожидается, заседание Совета Безопасности пройдет 5 апреля в 15:00 (21:00 по Киеву).

Накануне стало известно, что британские специалисты не смогли установить страну происхождения вещества Новичок, использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил глава химической лаборатории в Портон-Даун Гарри Ейткенхед. По его словам, вывод о связи России и Новичка основан на данных британской разведки.

Ранее британский премьер Тереза Мэй возложила вину за отравление на Россию и объявила о мерах против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Об аналогичных шагах заявили еще более 20 западных стран. Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает. Также Москва приняла зеркальные меры относительно выдворения дипломатов западных стран.

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