Высланные из РФ американские дипломаты покинули посольство в Москве

Утром в четверг к посольству США в Москве начали съезжаться микроавтобусы, легковые автомобили и пассажирские автобусы, после чего транспортная колонна покинула территорию американской дипмиссии, сообщают российские СМИ.

Выдворенные из-за "дела Скрипаля" сотрудники американского посольства в Москве покинули территорию дипломатической миссии. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает RT.

По данным телеканала, 5 апреля около 4:00 к посольству Соединенных Штатов начали съезжаться микроавтобусы, легковые автомобили и пассажирские автобусы, а уже в 6:28 транспортная колонна покинула территорию американской дипмиссии.

Напомним, Вашингтон принял решение выслать из США 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Также американские власти решили закрыть российское генконсульство в Сиэтле, которое прекратило свою работу 31 марта.

В ответ РФ объявила о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге и высылку 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генерального консульства в Екатеринбурге. Им было приказано покинуть территорию России до 5 апреля 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet