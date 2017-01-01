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В России школьник ранил ножом одноклассника на уроке

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В одной из школ Иркутска ученик девятого класса нечаянно ранил одноклассника, играя складным ножом на задней парте. При этом конфликта между несовершеннолетними не было, заявили в российской полиции.
Российский школьник ранил одноклассника ножом на уроке
Российский школьник ранил одноклассника ножом на уроке
Newpost.gr

В России в одной из школ Ленинского района Иркутска ученик девятого класса ранил своего одноклассника ножом во время урока. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает пресс-служба управления МВД по Иркутской области РФ.

По данным полиции, ученик нечаянно ранил одноклассника, играя складным ножом на задней парте. По предварительным данным, конфликта между несовершеннолетними не было. Школьники ранее не состояли на учете в правоохранительных органах.

Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснение причин и обстоятельств происшествия, организуют профилактическую и разъяснительную работу с учащимися. Рассматривается вопрос об организации пропускного режима в школе для исключения подобных случаев в будущем, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник.

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Теги: Россия, школа, школы, школьники, школьник, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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